Екатерина Репяхова, концертный директор Виктора Павлика, ставшая его женой год назад, поделилась радостным событием

Как известно, сейчас 26-летняя девушка готовится впервые стать мамой (для ее мужа это будет уже четвертый ребенок). Репяхова с удовольствием рассказывает в соцсети, как проходит ее беременность, и держит подписчиков в курсе всех подготовлений.

В своих новых "сториз" Репяхова рассекретила дату предполагаемых родов, передает Politeka.net. Согласно специальному календарю для беременных, жена Павлика сейчас на 39 неделе, и рожать ей приблизительно 12 июня. Хотя сама девушка уверена, что произойдет это долгожданное событие несколько позднее, уже после ее дня рождения, который 13 июня.

Катя побывала на приеме у доктора и рассказала о результатах:

"Если ничего не произойдет (не начнутся схватки, - ред.), гулять аж до 14 июня. 14 июня, в понедельник, приходить в первой половине дня. Так что, если ничего не происходит, то 14-го числа прихожу смотреть... Чует мое сердце, что отмечу день рождения 13-го, 14-го приду и рожать буду я уже в 27".

Также девушка добавила, что малыш уже почти готов, чтобы родиться, но "неделька еще нужна точно".

В следующих "сториз" Репяхова показала приданое для своего Мишутки - так ласково она называет еще нерожденного сына, которому даст имя Михаил. Девушка показала шкаф, полный одежды, пеленок и прочего добра.

"Мы очень ждем Мишутку 🥰", - говорится в подписи.

А до этого жена Павлика хвасталась интерьером детской комнаты. Она получилась очень светлой и теплой, благодаря бежевым тонам.

Напомним, экс-жена Виктора Павлика выдала горькие откровения о его изменах: "Земля ушла из-под ног...".

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