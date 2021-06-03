Екатерина Репяхова, концертный директор Виктора Павлика, ставшая его женой год назад, поделилась радостным событием
Как известно, сейчас 26-летняя девушка готовится впервые стать мамой (для ее мужа это будет уже четвертый ребенок). Репяхова с удовольствием рассказывает в соцсети, как проходит ее беременность, и держит подписчиков в курсе всех подготовлений.
В своих новых "сториз" Репяхова рассекретила дату предполагаемых родов, передает Politeka.net. Согласно специальному календарю для беременных, жена Павлика сейчас на 39 неделе, и рожать ей приблизительно 12 июня. Хотя сама девушка уверена, что произойдет это долгожданное событие несколько позднее, уже после ее дня рождения, который 13 июня.
Катя побывала на приеме у доктора и рассказала о результатах:
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"Если ничего не произойдет (не начнутся схватки, - ред.), гулять аж до 14 июня. 14 июня, в понедельник, приходить в первой половине дня. Так что, если ничего не происходит, то 14-го числа прихожу смотреть... Чует мое сердце, что отмечу день рождения 13-го, 14-го приду и рожать буду я уже в 27".
Также девушка добавила, что малыш уже почти готов, чтобы родиться, но "неделька еще нужна точно".
В следующих "сториз" Репяхова показала приданое для своего Мишутки - так ласково она называет еще нерожденного сына, которому даст имя Михаил. Девушка показала шкаф, полный одежды, пеленок и прочего добра.
"Мы очень ждем Мишутку 🥰", - говорится в подписи.
А до этого жена Павлика хвасталась интерьером детской комнаты. Она получилась очень светлой и теплой, благодаря бежевым тонам.
Напомним, экс-жена Виктора Павлика выдала горькие откровения о его изменах: "Земля ушла из-под ног...".
Также Politeka писала, что беременная жена Павлика размечталась о внуках, раскрыв, какой подарок ее муж готовит сыну: "Детки Мишутки...".