Пострадавшую женщину забрала скорая помощь

На улице Москворецкой в Каменском женщина провалилась под тротуарную плитку, и буквально на глазах на этом месте образовалась яма.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нuevoe_kamenskoe.

По словам свидетелей происшествия, женщина переходила дорогу, она стала на бордюр и внезапно провалилась под землю по пояс. Очевидцы бросились ее спасать. Если бы не помощь людей, женщина могла бы полностью упасть в пропасть.

Сейчас о состоянии женщины ничего не известно, но с места происшествия ее увезла "скорая помощь".

На месте инцидента образовалась большая яма. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Такжне ранее сообщалось, что необычное ДТП произошло на улице Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе Киева. Так, в Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму, образовавшуюся посреди дороги во дворе около жилых домов.

Около застрявшего в яме автомобиля Toyota собралось не менее 15 человек, место оградили дорожными конусами "колпаками". Иномарка, под которой разверзлась земля, загрузла в яме внушительных размеров, и водитель не может самостоятельно выехать из такой ловушки. Левая передняя часть авто полностью ушла под асфальт.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

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