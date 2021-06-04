Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала себя крупным планом

Виктория Булитко всегда мечтала стать актрисой, что ей и удалось, пишет Politeka.net. Артистка снималась в разных ТВ-шоу и сериалах, среди которых "Возвращение Мухтара" и "Последний комик".

Однако наибольшую популярность звезда получила, попав в "Дизель Шоу". Красотка полюбилась зрителям. Сейчас только на ее Инстаграм подписаны 203 тысячи пользователей сети. Булитко часто делится с поклонниками своими снимками.

Так, в новом посте артистка показала себя крупным планом. Примечательно, что она была тепло одета, и даже на колову надела берет.

"К лету готова😅.... 🌻🌻🌻", - написала артистка, намекая на прохладную погоду.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Это да... с таким летом скоро шубы доставать будем😂😂😂😂", "Вика всегда обаятельная🤗... а прикид для лета в Норвегии..)", "БОЖЕ, КАКИЕ ГЛАЗА!!!!!!", "Вы к лету нацепили пальтишко, ну чо правильно, с нашей погодой летом в шубе ходить можно👏", "Красотка😍", "Как всегда красотка 😍! Хорошего лета Вам! 🌸", "Главное чтобы в душе было тепло и солнечно 🌞🌼🌈☀️🔥 Хорошего и теплого вам лета! 🌺", "Самая Самая СУПЕР ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я Тоже Готов К Лету! Желаю вам Отличного Теплого Лета!!!😊🔥❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Булитко родилась 25 января 1983 года. В 2000 году она окончила театральное отделение Запорожского национального университета — специальность «актриса театра и кино».

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