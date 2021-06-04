Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала себя крупным планом
Виктория Булитко всегда мечтала стать актрисой, что ей и удалось, пишет Politeka.net. Артистка снималась в разных ТВ-шоу и сериалах, среди которых "Возвращение Мухтара" и "Последний комик".
Однако наибольшую популярность звезда получила, попав в "Дизель Шоу". Красотка полюбилась зрителям. Сейчас только на ее Инстаграм подписаны 203 тысячи пользователей сети. Булитко часто делится с поклонниками своими снимками.
Так, в новом посте артистка показала себя крупным планом. Примечательно, что она была тепло одета, и даже на колову надела берет.
"К лету готова😅.... 🌻🌻🌻", - написала артистка, намекая на прохладную погоду.
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За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Это да... с таким летом скоро шубы доставать будем😂😂😂😂", "Вика всегда обаятельная🤗... а прикид для лета в Норвегии..)", "БОЖЕ, КАКИЕ ГЛАЗА!!!!!!", "Вы к лету нацепили пальтишко, ну чо правильно, с нашей погодой летом в шубе ходить можно👏", "Красотка😍", "Как всегда красотка 😍! Хорошего лета Вам! 🌸", "Главное чтобы в душе было тепло и солнечно 🌞🌼🌈☀️🔥 Хорошего и теплого вам лета! 🌺", "Самая Самая СУПЕР ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я Тоже Готов К Лету! Желаю вам Отличного Теплого Лета!!!😊🔥❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Виктория Булитко родилась 25 января 1983 года. В 2000 году она окончила театральное отделение Запорожского национального университета — специальность «актриса театра и кино».
Напомним, Виктория Булитко из "Дизель шоу" удивила новой стрижкой и цветом волос: "Ну как вам?".
Как сообщала Politeka, Виктория Булитко из "Дизель шоу" растеряла всю свою красоту, фото: черные зубы и прыщи.
Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" в парке избили человека в форме полицейского: появилось видео.