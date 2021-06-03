В Ужгородском национальном университете вспыхнул скандал
По данным полиции, в вузе вместо студентов-медиков экзамены сдавали подставные люди. Не менее 20 студентов на самом деле не сдавали экзамен.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Студенты заплатили людям, чтобы те вклеили свое фото в их паспорт и вместо них сдали экзамен для медиков, а именно "КРОК". Это серия экзаменов, проводимых Центром тестирования при Минздраве Украины и являются обязательными для всех будущих медиков.
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Такая афера вскрылась во время обычной проверки по противодействию нелегальной миграции.
Как известно, в университете учится много иностранцев, поэтому полиция решила проверить, все ли в порядке с их документами, вместо этого наткнулись на фальсификации в документах украинских студентов.
Также ранее сообщалось, что учитель специализированного колледжа Одесского национального морского университета, назвал украинский язык "псячей мовой".
Преподаватель участвовал в обсуждении новых правил украинского языка и там назвал государственный язык "языком оккупантов и фашистов" и требовал, чтобы с ним общались на русском или на белорусском.
Напомним, недавно директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид и неоднократно обзывала их нелицеприятными прозвищами.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.