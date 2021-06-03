В Ужгородском национальном университете вспыхнул скандал

По данным полиции, в вузе вместо студентов-медиков экзамены сдавали подставные люди. Не менее 20 студентов на самом деле не сдавали экзамен.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Студенты заплатили людям, чтобы те вклеили свое фото в их паспорт и вместо них сдали экзамен для медиков, а именно "КРОК". Это серия экзаменов, проводимых Центром тестирования при Минздраве Украины и являются обязательными для всех будущих медиков.

Такая афера вскрылась во время обычной проверки по противодействию нелегальной миграции.

Как известно, в университете учится много иностранцев, поэтому полиция решила проверить, все ли в порядке с их документами, вместо этого наткнулись на фальсификации в документах украинских студентов.