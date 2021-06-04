Боролся за жизнь до последнего

Перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего

Так, 3 июня скончался актер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Николай Завгородний. Об этом сообщается на страничке театра в Фейсбук, передает Politeka.net.

Артист более двух месяцев боролся с последствиями COVID-19, но проиграл в этой битве.

Коллеги-театралы выражают свои соболезнования родным и близким актера и скорбят по поводу тяжелой утраты. Николай Завгородний отдал любимому театру 40 лет своей жизни, его называют колоритным, талантливым, обладавшим чувством юмора и умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу. Кроме того, много лет он защищал интересы коллектива, как председатель профсоюзного комитета.

"Дорогой дядя Коля, как мы будем без Ваших синих, как море, глаз, улыбки, голоса? Нет слов, чтобы передать эту ужасную боль. Выражаем глубокие соболезнования семье - жене Наталье Завгородней и сыновьям Ивану и Григорию, коллегам, друзьям, зрителям, всем нам... Прощай, наш дорогой друг. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Прощание с Николаем Завгородним состоится 5 июня у главного входа в театр.

Добавим, Николая Завгороднего помнят по ролям в ряде мюзиклов и представлений, таких как "Игра! Идет игра!" ("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!", "Первая любовь Дон Жуана", "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "В джазе только девушки", "Тетка Чарлея", "Сильва" и многих других.

Одесситы и не только скорбят за маэстро в комментариях:

"Светлая память и прощальные аплодисменты великому актеру"

"Огромная утрата. Хотелось верить, что дядя Коля выберется из этого. Потрясающий актер, чудесный человек, настоящая потеря для города. Наталья Ивановна, Гриша, Ваня, сил вам, дорогие"

"Всегда вносил только радость..."