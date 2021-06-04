Перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего
Так, 3 июня скончался актер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Николай Завгородний. Об этом сообщается на страничке театра в Фейсбук, передает Politeka.net.
Артист более двух месяцев боролся с последствиями COVID-19, но проиграл в этой битве.
Коллеги-театралы выражают свои соболезнования родным и близким актера и скорбят по поводу тяжелой утраты. Николай Завгородний отдал любимому театру 40 лет своей жизни, его называют колоритным, талантливым, обладавшим чувством юмора и умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу. Кроме того, много лет он защищал интересы коллектива, как председатель профсоюзного комитета.
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"Дорогой дядя Коля, как мы будем без Ваших синих, как море, глаз, улыбки, голоса? Нет слов, чтобы передать эту ужасную боль. Выражаем глубокие соболезнования семье - жене Наталье Завгородней и сыновьям Ивану и Григорию, коллегам, друзьям, зрителям, всем нам... Прощай, наш дорогой друг. Покойся с миром", - говорится в сообщении.
Прощание с Николаем Завгородним состоится 5 июня у главного входа в театр.
Добавим, Николая Завгороднего помнят по ролям в ряде мюзиклов и представлений, таких как "Игра! Идет игра!" ("Свадьба Кречинского"), "Целуй меня, Кэт!", "Первая любовь Дон Жуана", "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "В джазе только девушки", "Тетка Чарлея", "Сильва" и многих других.
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