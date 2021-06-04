Украинка написала отказ от своего 14-месячного ребенка

Об этом сообщила в Фейсбук Евгения Кузнецова.

"Брошенный ребенок .... да, к сожалению, и такое бывает ... В отделении онкогематологии сейчас находится мальчик Даня. Ему 1,2 годика, но он очень небольшой, выглядит месяцев на семь, как на мой взгляд.

Персонал отделения со всей душой и материнской лаской ухаживают за ним, при этом находясь на работе и выполняя свои обязанности», - написала Евгения.

Кроме того мы писали, что в деле о сбитых курсантках в Киеве произошел неожиданный поворот

Страшная авария, в которой две девушки лишились ног, произошла почти год назад.

Суд над подозреваемым майором длится до сих пор. Сначала Владимир Холодный признавал свою вину, но сейчас передумал и потребовал полноценный процесс.

Таким образом, допускает адвокат пострадавших, майор пытается выиграть время, чтобы договорится с потерпевшими.

Также юрист отметил, что обвиняемому выгодно затягивать судебный процесс, поскольку он находится на свободе после внесения залога, а не в СИЗО.

Одна из пострадавших девочка, Александра Гуй до сих пор находится на лечении в Германии.

По ее словам, Холодный дал пострадавшим всего по 10 тысяч гривен.

"Хоть мы были против, ведь эти деньги не покроют то, что он покалечил нас на всю жизнь. Почему 10 тысяч? "Потому что больше нет", – это слова Холодного", – рассказала девушка.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и...".

Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.