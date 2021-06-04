В Киеве маленького ребенка пришлось выручать спасателям

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Facebook-страничке ГУ ГСНС Украины в столице.

Все произошло на детской площадке в Подольском районе столицы. К спасателям поступило сообщение, что ребенку нужна помощь.
"На место происшествия немедленно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию, бойцы установили, что на спортивной площадке у мальчика 2014 года было зажато ногу в металлической ограды", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось деблокировать ребенка с ловушки.

К счастью, он не пострадал и он был передан маме.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на местной детской площадке поселился здоровенный паук.

Жителей спального района города переполошило известие об огромном тарантуле.

Местный житель решил предупредить родителей об опасности.

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