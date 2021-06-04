"На место происшествия немедленно прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию, бойцы установили, что на спортивной площадке у мальчика 2014 года было зажато ногу в металлической ограды", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось деблокировать ребенка с ловушки.



К счастью, он не пострадал и он был передан маме. Спасателям пришлось деблокировать ребенка с ловушки.К счастью, он не пострадал и он был передан маме.