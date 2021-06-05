На Винничине ребенок остался без присмотра и выпал из окна

Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

ЧП произошло вечером, 3 июня.

В тот день родители были на работе, а 3-летнего мальчика оставили на старшего брата, но вышел гулять с собакой и оставил малыша одного.

Матвей выпал оз окна балкона, упал на клумбу, встал и, плача, побежал. Мальчика увидели соседи и сразу же вызвали медиков.

Выжить мальчику помогли веревки для белья с нижних этажей, за которые он зацепился во время падения.

Ребенок отделался лишь гематомой на затылке.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, но он находится в больнице.



Правоохранители провели беседу с мамой и обследовали квартиру. На всех окнах стоят замки, кроме одного - на балконе.

Маме мальчика теперь выпишут штраф.

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