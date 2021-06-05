Известная актриса, звезда фильмов «Квартал 95» Светлана Ходченкова впечатлила видом на улицах Италии
Как сообщает Politeka.net, Ходченкова знакома украинскому зрителю, в первую очередь, по проектам «Квартал 95». Несмотря на то, что она невероятно востребованная актриса в России, она успела сняться в таких фильмах как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий". Кроме этого, актриса успела засветиться и в голливудском кино.
Сегодня актриса продолжает активно сниматься и радовать поклонников свежими кадрами из личной жизни. В этот раз она поделилась своей прогулкой по улицам Италии. Поклонники сразу же угадали, где путешествует актриса.
Ходченкова была одета в необычное платье с откровенными вырезами. Выглядела она превосходно. В комментариях поклонники оставили ей массу приятных слов.
«Как красиво», «Какая красота», «Классное платье. Очень необычный дизайн», «В Москве началось лето, или я что-то пропустила? Фоточка огонь», «Красавица!! Спасибо фильму "Домашний арест". После него я влюбился», «Вы прекрасны, было бы приятно вас встретить», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ходченкова показала свое необычное хобби. Актриса опубликовала в сторис кадр, демонстрируя свои умения на шесте.
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