Известная актриса, звезда фильмов «Квартал 95» Светлана Ходченкова впечатлила видом на улицах Италии

Как сообщает Politeka.net, Ходченкова знакома украинскому зрителю, в первую очередь, по проектам «Квартал 95». Несмотря на то, что она невероятно востребованная актриса в России, она успела сняться в таких фильмах как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий". Кроме этого, актриса успела засветиться и в голливудском кино.

Сегодня актриса продолжает активно сниматься и радовать поклонников свежими кадрами из личной жизни. В этот раз она поделилась своей прогулкой по улицам Италии. Поклонники сразу же угадали, где путешествует актриса.

Ходченкова была одета в необычное платье с откровенными вырезами. Выглядела она превосходно. В комментариях поклонники оставили ей массу приятных слов.

«Как красиво», «Какая красота», «Классное платье. Очень необычный дизайн», «В Москве началось лето, или я что-то пропустила? Фоточка огонь», «Красавица!! Спасибо фильму "Домашний арест". После него я влюбился», «Вы прекрасны, было бы приятно вас встретить», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ходченкова показала свое необычное хобби. Актриса опубликовала в сторис кадр, демонстрируя свои умения на шесте.

Напомним, что звезда фильмов "Квартал 95" показала нежный образ в лучах света: "Света, душа моя...".

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