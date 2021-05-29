Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", постала в спокусливому образі
Зірка неодноразово знімалася у фільмах української "Студії Квартал 95", пише Politeka.net. Так, Світлану можна побачити в картинах: "Любов у Великому Місті", "Службовий роман. Наш час" і "8 перших побачень".
Актриса дуже талановита і красива, тому користується великою популярністю. Між зйомками Світлана також встигає вести свою сторінку в Instagram. На аккаунт знаменитості підписані 833 тисячі користувачів мережі, яких вона регулярно балує новими кадрами.
Цього разу Ходченкова розмістила чорно-біле фото, на якому блиснула оголеною спиною. Кадр був зроблений так, що можна було помітити макіяж зірки з акцентом на очі.
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За кілька годин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Світлано, ви чудова, спасибі за те, що радуєте нас своїми фотографіями🖤 🖤 🖤", " скільки естетики в цьому кадрі! Світлано, ви неземна!🖤 ", "Настільки тонко і красиво що навіть найзатятіші скептики не скажуть що це вульгарно 👌 🏻 🌸", "Світлана. Ви у фільмі скажи їй 💜 розкрилися по-новому", " яка красуня!", "Ви така незвичайна😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Світлана Ходченкова народилася 21 січня 1983 року. Ще в дитинстві вона почала замислюватися про акторську кар'єру, і брала участь у кастингах на кіностудії. Крім того, артистка займалася модельною кар'єрою.
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