Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", предстала в соблазнительном образе

Звезда неоднократно снималась в фильмах украинской "Студии Квартал 95", пишет Politeka.net. Так, Светлану можно увидеть в картинах: "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий".

Актриса очень талантливая и красивая, поэтому пользуется большой популярностью. Между съемками Светлана также успевает вести свою страницу в Инстаграм. На аккаунт знаменитости подписаны 833 тысячи пользователей сети, которых она регулярно балует новыми кадрами.

В этот раз Ходченкова разместила черно-белое фото, на котором блеснула оголенной спиной. Кадр был сделан так, что можно было заметить макияж звезды с акцентом на глаза.

За несколько часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Света, вы великолепная, спасибо за то, что радуете нас своими фотографиями 🖤🖤🖤", "Сколько эстетики в этом кадре! Светлана, Вы неземная!🖤", "Настолько тонко и красиво что даже самые заядлые скептики не скажут что это пошло 👌🏻🌸", "Светлана. Вы в фильме скажи ей 💜 раскрылись по-новому", "Какая красавица!", "Вы такая Необыкновенная😍😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года. Еще в детстве она начала задумываться об актерской карьере, и участвовала в кастингах на киностудии. Кроме того, артистка занималась модельной карьерой.

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