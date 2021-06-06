Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась идеальным утром

25-летняя актриса опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых изумила романтическим образом и фантастическим пейзажем, передает Politeka.net.

Как известно, до "Женского квартала" красотка участвовала в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге ее знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики. Девушка активно ведет свой Инстаблог, радуя поклонников не только кадрами рабочих будней, но и из личной жизни.

На новых фото Никитина с распущенными волосами и минимум косметики расслабилась на берегу реки в лучах утреннего солнца. Девушка сидела на стуле у самой кромки воды, будучи в одной тонкой белой рубашке. Екатерина намочила ножки и отпила напиток из чашки.

"Чай или кофе?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"У меня было точно такое же утро...) Только у вас оно изящнее, красивее и изумительнее, потому что на этом фото вы...)"

"Чай лучше! 😜Ты как всегда супер💞"

"Солнышко 💋"

До этого мы рассказывали, что Никитина удивила необычной фотосессии в брутальном образе. Девушка предстала в широких брюках цвета хаки, белой майке и "тяжелых" коричневых ботинках.

"Жизнь — это сейчас. Нет никаких потом" Дориан Грей", - актриса дополнила снимки цитатой.

"Суперрррр 👍❤️"; "Потрясающая!👏"; "Ну как всегда богиня 🥰😍🔥"; "Это уже искусство 😎 Катя...🔥❤️"; "Катюшка, этот образ - огонь! 🔥🔥🔥", - отреагировали пользователи в комментариях.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

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