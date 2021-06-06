Новая жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк позволила себе отдохнуть вдали от возлюбленного

34-летняя девушка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в стильном образе в романтической обстановке, передает Politeka.net.

Горняк, называющая себя "танцующим нотариусом" (у девушки свой бизнес, а в юности она увлекалась бальными танцами), предстала на снимке в розовом костюме, состоящем из жакета и шортиков, а также белой блузе. Кристина сидела на ступенях лестницы в окружении корзин с цветами. Одну ножку девушка выставила вперед, а голову опустила на грудь.

"Вчера я полдня ничего не делала. Просто сидела на летней площадке с подругами, болтала, гуляла и опять ничего не делала! Было хорошо. Но к вечеру как-то совесть из глубины души сказала: «это первый шаг к прокрастинации!!»😂 и я испугалась! Ладно, это я шучу. Иногда можно, но совсем иногда. Иногда это даже нужно! Сегодня проведу день так же! 😂 Прекрасного всем воскресенья!", - призналась Кристина.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одним из первых отозвался ее супруг.

"П-прокрастинация 😂", - написал Остапчук.

"Думаю, у нас она никогда не наступит 😂", - ответила ему жена.

"Иногда ощущение «я же ничего не делаю, надо куда-то бежать…» мешает главному процессу- жизни )))"; "Обожаю такие дни) вот сегодня валяюсь полдня глядя в окно на сосны 🌲"; "Красунька ❤️😍", - присоеднились к обсуждению другие.

Напомним, что жена Остапчука в белоснежном платье с декольте показала гулянку с подругами: "Вечер перестает быть томным".

Как сообщала Politeka, Остапчук "выдал" имя их будущего с Кристиной Горняк ребенка: "Моя ты мася".

Также Politeka писала, что жена Остапчука в страстном образе показала, как смотрит на мужа: "Хочется, чтобы Вова вас так же любил".