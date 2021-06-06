Болезнь оборвала жизнь известного актера, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург»
Артист Артем Андрийчук скончался в возрасте 39 лет, не дожив всего один месяц до своего сорокалетия.
Трагические известие сообщила певица Татьяна Буланова на своей странице в Инстаграм 6 июня.
«Артём...» — подписала артистка опубликованное ею фото актера.
По словам Булановой, Анчуков умер от последствий коронавирусной инфекции.
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В комментарии российским
«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю полежал, потом начались осложнения и не выкарабкался», — сообщила она.
Артем Анчуков запомнился зрителям ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и в других. Артист был занят также и в театральных постановках. На его счету более 70 ролей в кино.
Пользователи кинулись скорбеть за актером:
"Просто в ужасе, как так то? Здоровый мужчина вроде бы был.....",
" Господи очень жалко артема он был светлый человек был с таней знаком с детсва😔😔😔",
"Просто невозможно поверить... Светлая память...", - пишут в сети.
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