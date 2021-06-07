Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, похвасталась натуральной красотой
Звезда в свой 41 год выглядит потрясающе, а все благодаря тому, что она придерживается важных правил, пишет Politeka.net.
Артистка делится секретами красоты в своих интервью. В частности, она пользуется защитными средствами от солнца, которые наносит на кожу, губы и волосы.
По признанию актрисы, она мало занимается спортом, и ругает себя за это, но перед съемками ей приходится часами тренироваться каждый день, чтобы соответствовать героиням.
Чтобы расслабиться, красотка посещает специалистов, которые делают ей массаж.
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Результаты ухода за собой невозможно скрыть, особенно, когда Ольга без макияжа. Ее вид остается свежим и привлекательным. Красотка не пользуется косметикой в повседневной жизни, давая коже отдохнуть, единственное, что себе модель позволяет - консилер, который помогает скрыть темные круги под глазами.
В новых сторис в Инстаграм Куриленко предстала без макияжа. На фото она выглядит свежо и впечатляюще.
На других кадрах звезда сидела в машине на скорости. Она открыла окно, и ветер трепал ей волосы. Здесь артистка решила скрыть глаза за темными очками.
Хм (потому что, я счастлива) Хлопай в ладоши, если чувствуешь себя, как комната без крыши", - написала звезда, представ с улыбкой на лице.
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