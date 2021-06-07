Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, похвасталась натуральной красотой

Звезда в свой 41 год выглядит потрясающе, а все благодаря тому, что она придерживается важных правил, пишет Politeka.net.

Артистка делится секретами красоты в своих интервью. В частности, она пользуется защитными средствами от солнца, которые наносит на кожу, губы и волосы.

По признанию актрисы, она мало занимается спортом, и ругает себя за это, но перед съемками ей приходится часами тренироваться каждый день, чтобы соответствовать героиням.

Чтобы расслабиться, красотка посещает специалистов, которые делают ей массаж.

Результаты ухода за собой невозможно скрыть, особенно, когда Ольга без макияжа. Ее вид остается свежим и привлекательным. Красотка не пользуется косметикой в повседневной жизни, давая коже отдохнуть, единственное, что себе модель позволяет - консилер, который помогает скрыть темные круги под глазами.

В новых сторис в Инстаграм Куриленко предстала без макияжа. На фото она выглядит свежо и впечатляюще.

На других кадрах звезда сидела в машине на скорости. Она открыла окно, и ветер трепал ей волосы. Здесь артистка решила скрыть глаза за темными очками.

Хм (потому что, я счастлива) Хлопай в ладоши, если чувствуешь себя, как комната без крыши", - написала звезда, представ с улыбкой на лице.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко показала, чем покорила мировых режиссеров

А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко показала стильный образ для прогулки по Лондону

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко превратилась в рыжую "бестию", актрису можно не узнать