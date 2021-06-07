"Такой молодой и жизнерадостный был!"

Внезапно ушел из жизни Артем Анчуков, певец и актер сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей»

39-летняя звезда несколько недель боролся с коронавирусом, но проиграл в этой битве, 6 июня Анчукова не стало. Об этом в своем Инстаграм-блоге сообщила его близкая подруга и коллега Татьяна Буланова.

"Артем...", - подписала она фото с Анчуковым, не веря в трагедию. Позже певица добавила, что актер умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Выяснилось, что Артем почувствовал себя плохо две недели назад, но принял решение лечиться дома, хоть все симптомы, потеря обоняния и вкуса, а также высокая температура, указывали на коронавирус. Когда стало совсем, плохо актер самостоятельно добрался до больницы. Медики экстренно госпитализировали звезду и делали все, чтобы он встал на ноги, но было уже поздно.

«У него было 87% поражения легких. Вчера у него разорвало легкое. Приносим соболезнования родным и близким», - сообщили представители российской лиги M-1 Global, где Артем подрабатывал ринг-анонсером, пишет "Экспресс-газета".

К слову, Буланову и Анчукова в прошлом подозревали в романе. Но пара лишь смеялась над этими слухами. Они много выступали вместе и даже записали две совместные композиции, но речь шла о дружбе, а не о любовных отношениях.

На страничке певицы в Инстаграм пользователи выражают свои соболезнования по поводу ее утраты:

"Нет слов, очень жаль, не верится... Сочувствую всем родным и близким, вечная и светлая память. Держитесь дорогая Татьяна, много СИЛ вам...😥🙏"

"Такой молодой и добрый человек, Танечка, сил Вам и соболезнования!!! Господи спаси и сохрани!"

"О! Боже мой! 🙏🙏🙏 как же так?"

"Нет слов... какой красивый добрый молодой человек! 🙏🙏🙏соболезную Вам"

"🙏как же так! Такой молодой и жизнерадостный был! Так интересно концерты вёл, красивые песни пел, в кино снимался и бац! Вот уж пути Господни неисповедимы"

"Танечка... нет слов... это какой-то ужасный сон 😢"