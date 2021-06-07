В Украине давно шла речь о том, что перенос выходных дней из-за праздников уже не актуален
Так как это просто пережиток советского времени. Из-за таких переносов и длинных выходных часто выпадает шестидневная рабочая неделя, которая запрещена в трудовом кодексе.
Нардепы предлагают запретить в Украине такую практику. Соответствующий законопроект №4597 за основу проекта закона внесли 3 июня.
В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является согласование законодательства Украины с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней с целью более эффективного сотрудничества между странами и увеличения экономического потенциала Украины.
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Авторы документа считают, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, препятствует работе с инвесторами и формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.
Отмечается, что перенос рабочих дней и четырехдневные выходные снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, что следует за длинными выходными.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.
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