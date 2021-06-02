В Україні скасували рішення про обов'язкове переведення виплати пенсій на банківські картки, який мав стартувати з 1 вересня цього року

Як пише Finance.ua з посиланням на прес-службу «Укрпошти», пенсії, субсидії та соціальні допомоги продовжать доставляти українцям як раніше як мінімум до 1 січня 2023 року. Таким чином, поки пенсіонери продовжать отримувати гроші додому від листонош або у відділеннях Укрпошти.

Відзначається, що реалізацію даної ініціативи вирішили поки відкласти через те, що банківська інфраструктура поки не готова до подібного випробування, а відділення банків в даний момент систематично закриваються. За підрахунками фахівців, приблизно 13 мільйонів українців, з яких 3,5 мільйона пенсіонерів, не мають доступу до банкоматів через їх відсутність в безпосередній близькості від їх житла. При цьому, Укрпошта працює у всіх населених пунктах.

Рішення про обов'язкове перенесення переведення пенсіонерів на банківські картки було прийнято Кабміном 26 травня.

При цьому, українці можуть подати заяву в ПФУ для зміни способу отримання пенсії.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України з 1 червня провів перерахунок виплат, які були призначені працюючим пенсіонерам в період до Квітня 2019 року.

Надбавки чекають українців, які, вийшовши на пенсію, продовжили працювати і отримали не менше 24 місяців страхового стажу, або менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

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