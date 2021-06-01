Украинских пенсионеров ждет перерасчет пенсий с 1 июня и 1 июля этим летом

Так, Пенсионный фонд Украины с 1 июня провел перерасчет выплат, которые были назначены работающим пенсионерам в период до апреля 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный состоянием на 1 марта 2021-го. Это значит, что пенсии пересчитают за первый квартал текущего года, пишет "Обозреватель".

Названо, кому именно следует ждать прибавки: тем украинцам, которые, выйдя на пенсию, продолжили работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа, или меньше 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет. Таким лицам, для того, чтобы выплаты пересчитали, не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда, процесс автоматический.

Также выплаты пересчитают с 1 июля. Минимальная пенсия вырастет на 85 гривен до 1854 грн., а максимальная на 850 гривен. Прибавка коснется большинства украинцев старше 60 лет.

Кроме того, следует учитывать несколько нюансов:

- минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, в то же время прибавка за стаж сверхнормы составляет 1% от ПМ;

- максимальная пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов (исключение действует для судей).

Ранее мы рассказывали, у некоторых украинских пенсионеров возникает переплата пенсии, которую потом нужно возвращать. Несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о трудоустройстве является одной из основных причин возникновения переплат по вине пенсионера.

Так, неработающим пенсионерам, имеющим детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. В случае трудоустройства выплата указанной надбавки прекращается.

Кроме того, после трудоустройства получателя пенсии за выслугу лет, если он трудоустраивается по той специальности, дающей право на назначение данного вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

При назначении (перерасчете) пенсии лицу сообщают о обязанность в случае трудоустройства в течение 10 дней предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда.

Напомним, что пенсии в Украине: стало известно, кому урежут выплаты.

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