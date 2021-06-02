В Украине отменили решение об обязательном переводе выплаты пенсий на банковские карты, который должен был стартовать с 1 сентября этого года
Как пишет Finance.ua со ссылкой на пресс-службу «Укрпочты», пенсии, субсидии и социальные пособия продолжат доставлять украинцам как раньше как минимум до 1 января 2023 года. Таким образом, пока пенсионеры продолжат получать деньги на дом от почтальонов или в отделениях Укрпочты.
Отмечается, что реализацию данной инициативы решили пока отложить из-за того, что банковская инфраструктура пока не готова к подобному испытанию, а отделения банков в данный момент систематически закрываются. По подсчетам специалистов, примерно 13 миллионов украинцев, из которых 3,5 миллиона пенсионеров, не имеют доступа к банкоматам из-за их отсутствия в непосредственной близости от их жилья. При этом, Укрпочта работает во всех населенных пунктах.
Решение об обязательном переносе перевода пенсионеров на банковские карты было принято Кабмином 26 мая.
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При этом, украинцы могут подать заявление в ПФУ для изменения способа получения пенсии.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 июня провел перерасчет выплат, которые были назначены работающим пенсионерам в период до апреля 2019 года.
Прибавки ждут украинцев, которые, выйдя на пенсию, продолжили работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа, или меньше 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.
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