В Украине отменили решение об обязательном переводе выплаты пенсий на банковские карты, который должен был стартовать с 1 сентября этого года

Как пишет Finance.ua со ссылкой на пресс-службу «Укрпочты», пенсии, субсидии и социальные пособия продолжат доставлять украинцам как раньше как минимум до 1 января 2023 года. Таким образом, пока пенсионеры продолжат получать деньги на дом от почтальонов или в отделениях Укрпочты.

Отмечается, что реализацию данной инициативы решили пока отложить из-за того, что банковская инфраструктура пока не готова к подобному испытанию, а отделения банков в данный момент систематически закрываются. По подсчетам специалистов, примерно 13 миллионов украинцев, из которых 3,5 миллиона пенсионеров, не имеют доступа к банкоматам из-за их отсутствия в непосредственной близости от их жилья. При этом, Укрпочта работает во всех населенных пунктах.

Решение об обязательном переносе перевода пенсионеров на банковские карты было принято Кабмином 26 мая.

При этом, украинцы могут подать заявление в ПФУ для изменения способа получения пенсии.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 июня провел перерасчет выплат, которые были назначены работающим пенсионерам в период до апреля 2019 года.

Прибавки ждут украинцев, которые, выйдя на пенсию, продолжили работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа, или меньше 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

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