До голосования закон даже не дошел

В Верховной Раде провалили проект пенсионной реформы

Причем до голосования он даже не дошел. Накопительная пенсия была "зарублена" еще на этапе обсуждения в профильном комитете.

Об этом сообщили в Комитете по вопросам социально политики и защиты прав ветеранов.

Против одобрения законопроекта 2683-3 выступили представители нескольких фракций.

Депутаты-противники реформы указали на тот факт, что законопроект не содержит предохранителей на банкротство украинского частного пенсионного фонда. В связи с этим становится совсем непонятно, каким образом вкладчикам вернуть свои средства и защитить деньги от инфляции.

В результате в "социальном" Комитете решили отложить вопрос по внедрению накопительных пенсий.

"Было принято решение отклонить проекты законов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении в Украине (№ 2683, № 2683-2, № 2683-3)", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Министерство финансов дало отрицательное заключение касательно второго уровня пенсионного обеспечения – там считают, что такая система может быть добровольной, а не обязательной.

Напомним, что у некоторых украинских пенсионеров возникает переплата пенсии, которую потом нужно возвращать, то есть пенсионеров заставят вернуть деньги.

А еще Politeka сообщала, что пенсии в Украине снова вырастут, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка уже летом.

Также Politeka писала, что грядет новый перерасчет пенсий в Украине: кого ждет прибавка к выплатам.