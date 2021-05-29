Розмір мінімальної пенсії стане вище, у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму

З першого липня цього року українським пенсіонерам варто чекати збільшення розміру виплат. Це пов'язано з перерахунком прожиткового мінімуму (ПМ) для всіх категорій населення. Таким чином мінімальна пенсія збільшиться на 85 гривень, а максимальна - на 850.

Про це стало відомо з затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік, пише Обозреватель. Збільшення виплат варто очікувати більшості українців старше 60 років.

Мінімальна пенсія не буде менше прожиткового мінімуму, а надбавка за понаднормовий стаж складе 1% від ПМ. А максимальна пенсія не становитиме понад 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).

Варто зазначити, що судді мають право на необмежений розмір пенсії, яка може становити до 80% зарплати. Решті ж українцям нараховують менш як 35% зарплати й при цьому розмір їх виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. На цей час це 17 690 грн.

Середню зарплату за три минулі роки за формулою множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Нагадаємо, уряд заявив про те, що буде поетапно здійснювати перехід до отримання пенсій на карту українцям, які забирали виплати готівкою.

Старт програми розпочнеться з великих міст - зі 100 тисячами населення і більше. А в місцях, в яких через об'єктивні обставини неможливе отримання коштів таким способом, пенсію буде привозити Укрпошта.

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