Розмір мінімальної пенсії стане вище, у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму
З першого липня цього року українським пенсіонерам варто чекати збільшення розміру виплат. Це пов'язано з перерахунком прожиткового мінімуму (ПМ) для всіх категорій населення. Таким чином мінімальна пенсія збільшиться на 85 гривень, а максимальна - на 850.
Про це стало відомо з затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік, пише Обозреватель. Збільшення виплат варто очікувати більшості українців старше 60 років.
Мінімальна пенсія не буде менше прожиткового мінімуму, а надбавка за понаднормовий стаж складе 1% від ПМ. А максимальна пенсія не становитиме понад 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).
Варто зазначити, що судді мають право на необмежений розмір пенсії, яка може становити до 80% зарплати. Решті ж українцям нараховують менш як 35% зарплати й при цьому розмір їх виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. На цей час це 17 690 грн.
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Середню зарплату за три минулі роки за формулою множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.
Нагадаємо, уряд заявив про те, що буде поетапно здійснювати перехід до отримання пенсій на карту українцям, які забирали виплати готівкою.
Старт програми розпочнеться з великих міст - зі 100 тисячами населення і більше. А в місцях, в яких через об'єктивні обставини неможливе отримання коштів таким способом, пенсію буде привозити Укрпошта.
Нагадаємо, що пенсії в Україні: стало відомо, кому уріжуть виплати, "можуть забрати до 50%, якщо...".
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