Народные депутаты предлагают поднимать пенсионный возраст

Депутаты планируют улучшить пенсионную систему, но коснется это не всех. Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5566, призванный внести изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В пояснительной записке говорится об улучшении демографической ситуации, изменив пенсионную систему в контексте поддержки матерей. Депутаты хотят поддержать матерей, вне зависимости от количества детей в семье.

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Предлагается, женщинам, родившим и воспитавшим детей до шестилетнего возраста, уменьшить пенсионный возраст на полгода. Уменьшение будет производиться з каждого ребенка, но пенсионный возраст не может быть понижен более чем на три года.

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А чтобы от такого понижения не пострадал бюджет Пенсионного фонда, предлагается с 1 января 2023 до 1 января 2035 года ежегодно увеличивать пенсионный возраст на один месяц. В итоге пенсионный возраст в Украине до 2035 года вырастит на один год и составит 61 год.

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Также депутаты напомнили, что есть много стран, где возраст выхода на пенсию составляет не менее 65 лет (например, Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания) и во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет и выше (в частности, в Ирландии возраст должен быть увеличен до 68 лет до 2028 года).

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