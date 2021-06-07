По улицам Одессы разгуливала пьяная женщина с младенцем

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Очевидцев возмутило то, что она едва держалась на ногах, несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания", - рассказали в полиции.

Горе-мать ничего не могла сообщить сотрудникам полиции, поэтому было принято решение задержать 37-летнюю женщину в отделение полиции. Оказалось, что малышу всего 2 месяца.

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Малыш жаловался, что болит живот, несколько часов ребенок находился в больнице в ожидании результатов анализов и хирурга, который в это время проводил операцию другому пациенту.

"По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж. А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело". Врачи из областной больницы, предварительно говорят, что ребенок погиб из-за интоксикации организма", — говорится в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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