Известный артист и режиссер Валерий Лонской умер от коронавируса 6 июня в возрасте 80 лет
Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.
Также он заявил, что супруга Лонского Надежда также была госпитализирована и сейчас находится в реанимации.
«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко... Светлая память», - написал Плахов.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Влюбленная пара погибла на украинской трассе, им не было и 30 лет: кадры трагедии
Победительница "Холостяка" Ульянова поразила неряшливым видом: "Просто ужас, мне стыдно"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинского актера, был совсем молодым: "Боже, как жаль"
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
Ранее мы писали, что перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего
Так, 3 июня скончался актер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Николай Завгородний. Об этом сообщается на страничке театра в Фейсбук.
Артист более двух месяцев боролся с последствиями COVID-19, но проиграл в этой битве.
Напомним, что внезапно не стало украинского политика, первые подробности трагедии: "Как же так...".
Как сообщала Politeka, перестало биться сердце звезды сериалов "Роксолана" и "Папик", что известно: "Большая потеря".
Также Politeka писала, что тело известного советского актера нашли в собственной квартире: "не дожил до юбилея".