Известный артист и режиссер Валерий Лонской умер от коронавируса 6 июня в возрасте 80 лет

Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Также он заявил, что супруга Лонского Надежда также была госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко... Светлая память», - написал Плахов.

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