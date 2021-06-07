Известный артист и режиссер Валерий Лонской умер от коронавируса 6 июня в возрасте 80 лет

Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Также он заявил, что супруга Лонского Надежда также была госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко... Светлая память», - написал Плахов.

Ранее мы писали, что перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего

Так, 3 июня скончался актер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Николай Завгородний. Об этом сообщается на страничке театра в Фейсбук.

Артист более двух месяцев боролся с последствиями COVID-19, но проиграл в этой битве.