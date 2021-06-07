Режиссера убили и расчленили собственные родители

Жуткое происшествие произошло в столице Ирана Тегеране, по обвинению в убийстве кинорежиссера Бабака Хоррамдина были арестованы его собственные родители 81-летний Акбар и 74-летняя Иран - они сознались в содеянном.

Отец заявил, что это было «убийство чести», потому что его сын в 47 лет был не женат и это по его мнению навлекало позор на семью.

Акбар и Иран напоили сына успокоительным и когда он был в полусознательном состоянии, зарезали, расчленили тело в ванной и выбросили в мусорный бак возле дома.

Супруги также признались в убийстве их дочери Арезу и зятя Фарамарза. Их убили точно таким же способом, сообщает издание Daily Mail.

Эти два убийства не расследовались, супруги говорили, что зять и дочка пропали без вести.

Супругам грозит максимум до десяти лет тюрьмы за убийство сына и дочери, а вот пожизненное заключение возможно из-за убийства зятя.

Ранее мы писали, что известный артист и режиссер Валерий Лонской умер от коронавируса 6 июня в возрасте 80 лет

Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Также он заявил, что супруга Лонского Надежда также была госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

«Его любили друзья, и особенно актеры, с которыми он работал - Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко... Светлая память», - написал Плахов.