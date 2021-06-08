На Волыни священника обнаружили в неподобающем виде

Подробности скандального инцидента рассказали в местно издании rozhyshche.rayon. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все произошло невдалеке от одного из сел.

Во время патрулирования полицейские обнаружили авто на обочине и отправились на поиски хозяина.

Зайдя в заросли, полицейские обнаружили мужчину в который был в женской одежде и одноразовых перчатках.

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Облачился он женскую кофту, лосины и балетки.

Во время разговора с полицейскими священнослужитель на мог объяснить причину такого поступка, хоть при себе у него была и мужская одежда, которая была сложена в пакет.

Как мы сообщали ранее, 23 апреля на Подоле гулял подвыпивший мужчина в одежде священника. Прохожим он показывал неприличные жесты. В полиции также сообщили, что он успел избить девушку.

Напомним, на Житомирщине в колодцах двух местных жителей вода стала горячей.

Как сообщала Politeka, люди взбунтовались и штурмуют облсовет в Житомире, видео с места событий.

Также сообщалось, что в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку.