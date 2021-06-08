В Тернополе мать попыталась лишить жизни своих двух детей
В полицию 5 июня позвонила женщина из дома по улице Киевской, которая рассказала, что ее соседка вероятно пытается задушить своих малолетних детей. Она услышала жуткие крики детей из соседней квартиры и поняла, что детям угрожает опасность.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и медики.
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В квартире они обнаружили на полу 4-летнюю девочку без сознания. У нее на голове был пакет. Девочку реанимировали, а потом госпитализировали в областную больницу. Травмы были обнаружены и у второго ребенка. Их мать просто надела им пакеты на голову.
С закрытыми черепно-мозговыми травмами оба потерпевшие, после оказанной медицинской помощи, были госпитализированы в областную детскую больницу.
5-летнего мальчика выписали из больницы и отдали под присмотр бабушке. Жизни 4-летней девочки уже тоже ничего не угрожает.
Мать детей доставили в специализированное медицинское учреждение. Известно, что она 1986 года рождения и с детьми проживала одна, отец детей проживает отдельно.
Ей инкриминируют статью 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.