В Тернополе мать попыталась лишить жизни своих двух детей

В полицию 5 июня позвонила женщина из дома по улице Киевской, которая рассказала, что ее соседка вероятно пытается задушить своих малолетних детей. Она услышала жуткие крики детей из соседней квартиры и поняла, что детям угрожает опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Тернопольской области.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и медики.

В квартире они обнаружили на полу 4-летнюю девочку без сознания. У нее на голове был пакет. Девочку реанимировали, а потом госпитализировали в областную больницу. Травмы были обнаружены и у второго ребенка. Их мать просто надела им пакеты на голову.

С закрытыми черепно-мозговыми травмами оба потерпевшие, после оказанной медицинской помощи, были госпитализированы в областную детскую больницу.

5-летнего мальчика выписали из больницы и отдали под присмотр бабушке. Жизни 4-летней девочки уже тоже ничего не угрожает.

Мать детей доставили в специализированное медицинское учреждение. Известно, что она 1986 года рождения и с детьми проживала одна, отец детей проживает отдельно.

Ей инкриминируют статью 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



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