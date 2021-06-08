На Днепропетровщине удалось запечатлеть смерч, который крутился в небе
Как передает Politeka.net, кадры опубликовали очевидцы в сети.
Необычное явление сняли на фото в понедельник, 7 июня, в городе Покров. Обычно смерч возникает в небе и достигает земли, но это явление наблюдалось только в небе.
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Местные жители были поражены и поделились впечатлениями от увиденного.
"Это над парком такое!?", "Ну привет, климат меняющийся! Ну судя по цвету он так и не опустился. И это таки торнадо, не смерч", "После 16.00 пока достала телефон, ангел начал исчезать, но продавец все видела. Рудник. Я тоже видела крылья, это было мгновение", - писали в комментариях под снимками.
Стоит отметить, что на Днепропетровщине только за 2 - 3 июня частично подтопило 109 частных жилых домов и 200 дворов. К счастью, жертв и пострадавших нет.
По данным спасателей, уровень воды в некоторых местах подымался до 35 см.
Синоптики говорят, что июнь в Украине будет дождливым, а 30-градусная жара начнется лишь под конец месяца.
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