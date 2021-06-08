Вот это да!

На Днепропетровщине удалось запечатлеть смерч, который крутился в небе

Как передает Politeka.net, кадры опубликовали очевидцы в сети.

Необычное явление сняли на фото в понедельник, 7 июня, в городе Покров. Обычно смерч возникает в небе и достигает земли, но это явление наблюдалось только в небе.





Местные жители были поражены и поделились впечатлениями от увиденного.

"Это над парком такое!?", "Ну привет, климат меняющийся! Ну судя по цвету он так и не опустился. И это таки торнадо, не смерч", "После 16.00 пока достала телефон, ангел начал исчезать, но продавец все видела. Рудник. Я тоже видела крылья, это было мгновение", - писали в комментариях под снимками.



Стоит отметить, что на Днепропетровщине только за 2 - 3 июня частично подтопило 109 частных жилых домов и 200 дворов. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По данным спасателей, уровень воды в некоторых местах подымался до 35 см.

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