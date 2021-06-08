Мужчина во время непогоды украдкой пытался пробраться в Россию
Пограничники задержали вблизи поселка Меловое Луганской области мужчину, который пешком пытался пронести в Россию три пакета с иконами.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Мужчина во время непогоды украдкой пытался пробраться в Россию и шел не с пустыми руками, а нес пакет с тремя иконами", — отметили пограничники.
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После задержания иконы были изъяты у мужчины. Эксперты установят, имеют ли они историческую или культурную ценность.
На задержанного гражданина Украины пограничники Луганского отряда составили административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Его дальнейшую судьбу будет решать суд.
Также ранее сообщалось, что двоих мужчин с Германии задержали на границе с Польшей.
Обнаружить мужчин удалось благодаря сигнализации, которая установлена на границе. К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах. Как оказалось, 21 и 36-летние туристы на велосипедах направляются в Таиланд.
Напомним, что толпы украинцев штурмуют польскую границу, большинство без масок.
Ранее Politeka писала, что на реке Дунай пограничники задержали лодку с иностранцами, причем дважды за двое суток.
Также Politeka писала, что в Одесской области браконьер, скрываясь от преследования на автомобиле, сбил пограничника.