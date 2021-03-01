У черзі на польському кордоні тисячі людей стояли без масок
Фото зроблено 27 лютого на пішохідному пункті пропуску на україно-польського кордону "Шегині".
Відповідну фотографію в Twitter опублікував публіцист Лукаш Ворзеха.
Сотні людей стоять впритул один до одного поспішаючи в Європу, більшість з них без захисних масок або опустили їх нижче носа.
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Крім того ми писали, що двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на хабарі
28 Лютого їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
На даний момент відомо, що співробітники посольства відкликані із закордонного відрядження, в їх відношенні починається дисциплінарне розслідування.
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