У черзі на польському кордоні тисячі людей стояли без масок

Фото зроблено 27 лютого на пішохідному пункті пропуску на україно-польського кордону "Шегині".

Відповідну фотографію в Twitter опублікував публіцист Лукаш Ворзеха.

Сотні людей стоять впритул один до одного поспішаючи в Європу, більшість з них без захисних масок або опустили їх нижче носа.

Крім того ми писали, що двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на хабарі

28 Лютого їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

На даний момент відомо, що співробітники посольства відкликані із закордонного відрядження, в їх відношенні починається дисциплінарне розслідування.

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