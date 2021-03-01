В очереди на польской границе тысячи людей стояли без масок
Фото сделано 27 февраля на пешеходном пункте пропуска на украино-польской границы "Шегини".
Соответствующую фотографию в Twitter опубликовал публицист Лукаш Ворзеха.
Сотни людей стоят вплотную друг к другу торопясь в Европу, большинство из них без защитных масок или опустили их ниже носа.
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Кроме того мы писали, что двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на взятке
28 февраля их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
На данный момент известно, что сотрудники посольства отозваны из заграничной командировки, в их отношении начинается дисциплинарное расследование.
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