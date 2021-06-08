Врачи говорят, что на теле ребенка ни одного перелома, что можно считать настоящим чудом

В Днепре 5-летняя Вероника выпала с шестого этажа в приоткрытое окно на балконе и выжила. Медики называют - это настоящим чудом.

Директор Областной детской больницы Алексей Власов рассказал, что повреждения внутренних органов, либо переломов костей у ребенка нет.

У девочки нашли лишь черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врач считает, что учитывая вот эти обстоятельства травмы, это можно считать чудом для нее.

В полиции подтвердили, что семья девочка неблагонадежная и находится на учете у соцслужб. Сейчас планируется открывать уголовное производство.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.