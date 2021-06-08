Врачи говорят, что на теле ребенка ни одного перелома, что можно считать настоящим чудом
В Днепре 5-летняя Вероника выпала с шестого этажа в приоткрытое окно на балконе и выжила. Медики называют - это настоящим чудом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Все произошло, пока мама была в ванной. Ребенок в это время проснулся и пошел к окну, которое было приоткрыто. Девочка оперлась на антимоскитную сетку и у з.
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Предположительно, ребенка спасли веревки для белья, которые были натянуты на нижних этажах. Именно это замедлило падение.
Крик ребенка переполошил почти весь подъезд, очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.
Девочка сейчас находится в реанимации, но ее жизни ничего не угрожает. Малышка в сознании, но ничего не помнит из произошедшего.
Директор Областной детской больницы Алексей Власов рассказал, что повреждения внутренних органов, либо переломов костей у ребенка нет.
У девочки нашли лишь черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врач считает, что учитывая вот эти обстоятельства травмы, это можно считать чудом для нее.
В полиции подтвердили, что семья девочка неблагонадежная и находится на учете у соцслужб. Сейчас планируется открывать уголовное производство.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.