В платежках за газ у украинцев огромная разница в тарифах
Газопоставляющие компании формируют стоимость синего топлива в зависимости от закупочной цены, а также контрактов, заключенных с импортирующими компаниями. Таким образом, в июне цена газа колеблется в диапазоне от 8 до 13,5 гривны за кубометр.
Такие данные опубликовало издание Газправда.
Проанализировав показатели, в июне многие компании установили стоимость синего топлива до 9 гривен за кубометр. Дороже цены предложит 20 газопоставляющих компаний, а именно от 9,20 до 13,50 гривны.
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Минимальную стоимость природного газа для потребителей предлагает "ЭводаТрейд" КП "Луцкводоканал". Компания установила цену на уровне 7,88 гривны за один кубометр. Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт предлагает своим клиентам 7,89 гривны за кубометр, а Нафтогаз Украины - 7, 96 гривен за кубометр.
При формировании цены учитываются котировки, по которым компании могут закупить топливо. К тому же отечественные газопоставляющие компании за основу берут стоимость газа в Европе и на бирже.
До сентября цена газа будет немного снижаться. По предварительным данным, более приятную стоимость топлива украинские потребители смогут наблюдать уже в июле 2021 года.
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