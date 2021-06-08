Вопиющее событие произошло на улице Шота Руставели в Киеве

Владелец элитного автомобиля марки Lexus ранил ножом водителя эвакуатора, который вероятнее всего, намеревался забрать легковушку на штрафплощадку.

Об инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

После получения уведомления на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. Медики на месте оказали необходимую помощь пострадавшему.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация.

Позднее в сети появилось видео, на котором видно, что водитель эвакуатора несколько раз бьет ногой автомобиль оппонента, после чего он резко отходит и держится рукой за бок.

Потом к нему подошел владелец Lexus, который пытался защитить свою машину, и между ними началась драка, которую остановили прохожие.

Позже журналисты Обозреватель узнали из собственных источников, что автомобиль, на котором, возможно, уехал нападавший нашли и остановили.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

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