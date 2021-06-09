Спасатели рассказали, о том, что мужчина залез на кран, им сообщили строители

В Хмельницком мужчина проник на одну из строительных площадок и залез на строительный кран, с 40-метровой высоты его сняли спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Мужчина забрался на самую высокую точку крана и стоял прямо на двух тросах, едва держа равновесие.

Спасатели, прибывшие по вызову, поднялись на верх и уговорили мужчину спуститься. Один из спасателей рассказал, что мужчина был в подавленном состоянии. Вниз тот спустился в их сопровождении. Что подтолкнуло смельчака вскарабкаться на кран — выясняют. На месте также дежурили медики.



Также ранее сообщалось, что харьковчанка решила свести счеты с жизнью на глазах у матери.

Мать женщины рассказала прибывшим на вызов полицейским, что ее дочери кто-то угрожал и писал оскорбительные сообщения на мобильный телефон.

Патрульные начали беседовать с женщиной, которая сидела в окне. Пока полицейский Сергей Клещ отвлекал разговорами, его коллега Яна Давиденко схватила харьковчанку за руку и стащила с подоконника, после перетащила в безопасное место.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.