Чего только не увидишь

Под Киевом колясочник встал ради драки

В городе Вишневое на Киевщине очевидцы сняли на видео, как человек на инвалидной коляске стал участником потасовки.

Видео инцидента разошлось по cоцсетям и Telegram-каналам, рассмешив пользователей.

Свидетели предполагают, что герои ролика были пьяными. На кадрах видно, что сначала спорили два человека, они ругались и агрессивно себя вели, размахивали рукамии и толкали друг друга.

Невольный свидетель конфликта решил вмешаться в драку. Женщина, которая сидела на скамейке пыталась его остановить и говорила: "Не нужно, подумай лучше". Однако мужчина не стал слушать советов, встал с инвалидной коляски и подошел к конфликтующим мужчинам. Пока неизвестно, почему произошел конфликт, а также неизвестно, почему мужчина сидел в инвалидной коляски.

Пользователи сети посмеялись из ситуации и оставили под кадрами юморные комментарии.

"Исцелён", "Сразу видно, что никому операций не делали", "Безногие догонят а безрукие люлей дадут. Вишня топ!", "Вот она синька животворящая", "Это чудо! Исцеляющие рамсы", "Глухие прозрели, а слепые услышали", "Праздник святого Йоргена".

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.