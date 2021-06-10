Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова, показала, какой была в детстве

Отправившись домой, Даша решила показать не только свою семью, свою комнату и дом, но еще и архивные кадры. На них девушка предстала совсем с другой стороны, ведь детские фото она ранее не показывала.

Подобными давними кадрами Даша делится впервые. В сети уже есть пара снимков Ульяновой до пластики, но не более. Обычно девушка избегает сравнений себя теперешней с той, которой была раньше.

«Вообще не люблю эти ванильные сторис, где ребята показывают, какими они были в детстве. Но вот это я не могу не показать конечно. Внимание! Ну вы только посмотрите на это чудо-юдо, боже! Ну какая красивая девочка, Никаких губ, ничего лишнего, нормальная вообще лялечка была», - шутливо подмечает Даша, показывая себя в детстве.

После детских кадров девушка также показала, какая она теперь и как выглядит сейчас, на отдыхе дома.

Отметим, сейчас гимнастка Даша Ульянова восхищает своей красотой и в частности стороной фигурой. Но так она выглядела не всегда. Внешность девушки – результат ее усилий.

В студенчестве девушка набрала вес. Но занялась фигурой, а также делала уколы красоты, чтобы преобразиться.

Но даже два года внешность девушки была не такой, какой ее привыкли видеть сейчас. Сравнить Ульянову тогда и сейчас можно на снимках, кторые она показала в Сторис. Сейчас Даша - совершенно другой человек.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".