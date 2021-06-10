В Днепре городом проне удалось запечатлеть смерч

Как передает Politeka.net, видео опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, что с земли в воздух поднимается вихрь пыли. Заснять явление удалось в районе улицы Космической. Диаметр смерча небольшой, однако выглядит он весьма впечатляюще.

Местные жители были поражены увиденным:



"На протяжении 30+ лет , в Днепре раз пять видела в живую сама. Обычный вихрь для этой местности, благодаря смартфонам... теперь это могут видеть все", "Маленький ужас", - писали в комментариях под видео.

Украина сейчас находится в плену непогоды. Наиболее пострадали Ровно, Мариуполь, Харьков и Днепр.

Так, на днях Харькове прошел мощный ливень с градом.

Дожди не прекращаются с начала лета, в некоторых городах и селах 8 июня ситуация просто катастрофическая.

Так, например, в Херсоне ливневки города не справились с большим количеством воды и улицы затопило.

Напомним, что грозовой циклон свирепствует в Украине, синоптики трубят об опасности: что ждать от стихии в ближайшие дни.

Как сообщала Politeka, земля усыпана градом: на Харьковщину обрушилась жуткая стихия, кадры.

Также Politeka писала, что в Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: где опасно дышать, "превышает норму в 7 раз".



