В Днепре городом проне удалось запечатлеть смерч
Как передает Politeka.net, видео опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, что с земли в воздух поднимается вихрь пыли. Заснять явление удалось в районе улицы Космической. Диаметр смерча небольшой, однако выглядит он весьма впечатляюще.
Местные жители были поражены увиденным:
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