"Температура воздуха будет радовать, в течение дня завтра ожидается + 20 + 24 градуса", - сообщила специалист.

Стоит отметить, что дожди не прекращаются с начала лета, в некоторых городах и селах 8 июня ситуация просто катастрофическая.

Так, например, в Херсоне ливневки города не справились с большим количеством воды, и улицы затопило.

Синоптики гидромедцентра говорят, что в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом - 10-11 июня потеплеет до +22+26 по всей стране.

Напомним, что синоптик Кульбида спрогнозировал невыносимую жару уже скоро: «До 40 градусов».

Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится в Украине, прогноз синоптика: "Уже с понедельника...".

Также Politeka писала, что черноморский циклон разбушевался в Одессе: появилось видео последствий непогоды.