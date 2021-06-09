В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, циклон, которые уже несколько дней свирепствует над Украиной, продолжит свое шествие страной.

"В четверг грозовые дожди пройдут практически повсюду в Украине. При грозах возможны шквалы и град!", - предупредила Диденко.

По словам синоптика, отдохнуть дождей смогут лишь жители южных и северных регинов страны.
"Температура воздуха будет радовать, в течение дня завтра ожидается + 20 + 24 градуса", - сообщила специалист.

Стоит отметить, что дожди не прекращаются с начала лета, в некоторых городах и селах 8 июня ситуация просто катастрофическая.

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Так, например, в Херсоне ливневки города не справились с большим количеством воды, и улицы затопило.

Синоптики гидромедцентра говорят, что в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом - 10-11 июня потеплеет до +22+26 по всей стране.

Напомним, что синоптик Кульбида спрогнозировал невыносимую жару уже скоро: «До 40 градусов».

Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится в Украине, прогноз синоптика: "Уже с понедельника...".

Также Politeka писала, что черноморский циклон разбушевался в Одессе: появилось видео последствий непогоды.