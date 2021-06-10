В Киеве пропала 15-летняя школьница

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Девочка ушла из дома после ссоры с родителями, причиной конфликта стали оценки в аттестате.

"У нее короткие черные волосы, 170 см роста, голубые глаза. Была одета в черные джинсы, белые кеды, черную футболку и рубашку в черно-зеленую клетку", - говорится в сообщении.

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении девочки, позвоните по номеру 102.

Ранее мы писали, что в Киеве ищут родственников пенсионера без памяти.

В Киевскую городскую клиническую больницу доставили пожилого мужчину с потерей памяти.

Мужчина назвался Василенко В.Г., но не факт, что это его настоящее имя.

Медики разыскивают родственников мужчины или тех, кто может подтвердить его личность.

"Внимание! Поиск родственников! Сегодня врачи привезли этого мужчину к КМКЛ #9. Ничего не помнит. Назвался Василенко В. Г., но не факт, что это так. Может кто узнает дедушку?" - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.