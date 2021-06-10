В Украине в ближайшее время нельзя будет получить водительские права

Дело в том, что в центрах МВД закончились специальные бланки и на их изготовление нужно некоторое время.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного сервисного центра.

Как сообщили на сайте Главного сервисного центра, также это касается предоставления административных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств украинцев.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат Украина", которые изготавливает соответствующие бланки, восстановления изготовления свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Чтобы узнать о возобновлении выдачи водительских прав, нужно следить за информацией на сайтах центров МВД, а именно веб-сайте РСЦ ГСЦ МВД вашего региона.

Также ранее сообщалось, что столичных водителей ждут "письма счастья" за нарушения правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области 1 июня в 00:01 заработают первые 50 систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В первое время в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

Напомним, что в Харькове штрафуют водителей маршруток из-за лишних пассажиров.

Как сообщала Politeka ранее, ввели паспортные нововведения для украинцев: как и когда вступят в силу изменения, все подробности.

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