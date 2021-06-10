В Киеве под мостом нашли мину
Об этом сообщили ГСЧС в Facebook.
"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.
Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что на Ивано-Франковщине произошел взрыв на газопроводе
ЧП произошло в деревне Клузив.
Авария на газопроводе высокого давления. По прибытию на место, сотрудники ГСЧС в Ивано-Франковской области не выявили возгорания.
На месте происшествия работали соответствующие службы, на переезде не пропускали людей.
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