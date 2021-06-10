Во Львове осудили 50-летнего львовянина

Он пытался убить свою беременную возлюбленную и ударил ее отверткой 17 раз. За содеянное суд наказал мужчину на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что в апреле 2020 года около полуночи на улице Демнянской во Львове между мужчиной и его сожительницей возник конфликт по поводу их отношений. Тогда обвиняемый выхватил из рук сожительницы отвертку и 17 раз ударил ею в грудную клетку и живот женщины.

На крики женщины вышли неравнодушные прохожие и жители близлежащего дома, поэтому осужденный не завершил свой замысел до конца, а скрылся с места происшествия.

33-летнюю женщину госпитализировали, она две недели находилась в медицинской коме с колотыми ранами грудной клетки и живота и поврежденным легким и печенью. Женщине удалось выжить, но ребенка она потеряла.

Ее сожителя задержали. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель.

На суде женщина рассказала, что во время ссоры заявила сожителю, что больше не хочет быть с ним, что его и разозлило. Он кричал: "Если не мое, то ничья".

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.