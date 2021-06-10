В Украине дожди и грозы сменятся теплой, солнечной погодой
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалистки, синоптическая ситуация 11-го июня в Украине будет определяться атмосферными фронтами.
"Поэтому в большинстве областей особенно в дневные часы кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер!", - поделилась Диденко.
Синоптик уточнила, что температура воздуха будет колебаться в пределах +20+24 градусов, а солнечной погодой смогут насладиться жители Киевщины, Черниговщины и во многих районах южной части страны.
Синоптики Гидромедцентра сообщают, что в субботу ночью в Украине будет без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 26 градусов со знаком "плюс".
Напомним, что грозовой циклон свирепствует в Украине, синоптики трубят об опасности: что ждать от стихии в ближайшие дни.
Как сообщала Politeka, земля усыпана градом: на Харьковщину обрушилась жуткая стихия, кадры.
Также Politeka писала, что в Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: где опасно дышать, "превышает норму в 7 раз".
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