Экокатастрофа назревает под Киевом
Так, на Бородянщину свозят отходы, а именно помет и измельченные туши кур, сообщает местное издание " Погляд".
Тушки лежат на площади около двух гектаров, в 100 метрах от поля расположены дома - вонь выедает глаза жителям.
Житель Бородянки Леонид Михайличенко рассказал, что раньше здесь был летний лагерь отдыха, площадью в 17 гектаров.
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"Был свежий воздух, в сейчас его отравили", - говорит Леонид.
Кроме того мы писали, что под Киевом произошло масштабное загрязнение местной речки
На опубликованных кадрах видно, что в маленькую речку, которая является притоком реки Ирпень, впадающей в Днепр, сбросили тысячи канистр с химикатами.
Кроме работников ГСЧС в ликвидации загрязнения участвовали и местные жители.
"Что с нами не так? В реку Кизка, которая протекает возле села Блиставица (недалеко от Бучи), неизвестные сбросили около 3000 канистр с химией. Река Козочка - это приток реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр".
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.