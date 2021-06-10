Экокатастрофа назревает под Киевом

Так, на Бородянщину свозят отходы, а именно помет и измельченные туши кур, сообщает местное издание " Погляд".

Тушки лежат на площади около двух гектаров, в 100 метрах от поля расположены дома - вонь выедает глаза жителям.

Житель Бородянки Леонид Михайличенко рассказал, что раньше здесь был летний лагерь отдыха, площадью в 17 гектаров.

"Был свежий воздух, в сейчас его отравили", - говорит Леонид.

Кроме того мы писали, что под Киевом произошло масштабное загрязнение местной речки

На опубликованных кадрах видно, что в маленькую речку, которая является притоком реки Ирпень, впадающей в Днепр, сбросили тысячи канистр с химикатами.

Кроме работников ГСЧС в ликвидации загрязнения участвовали и местные жители.

"Что с нами не так? В реку Кизка, которая протекает возле села Блиставица (недалеко от Бучи), неизвестные сбросили около 3000 канистр с химией. Река Козочка - это приток реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр".

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.