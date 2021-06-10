На Волыни мама с отчимом избивали ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Семья была на учете, поэтому местный полицейский офицер проводил регулярные проверки. В ходе очередной из них, правоохранитель обнаружил 13-летнего мальчика, у которого были следы от розги по всему телу.



"Выяснилось, что его своеобразно решили «воспитать» мать с отчимом, потому что тот якобы украл деньги. Мать избила сына крапивой, а отчим - веткой с дерева", - рассказали в полиции.

После осмотра ребенка, медики установили, что ему было нанесено около 20 ударов.

Отчиму пострадавшего за такие методы воспитания сообщено о подозрении по ст. 125 и наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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