Спасатели ГСЧС экстренно пришли на помощь корове
9 июня в 15:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Осенняя Терновского района города Кривой Рог корова провалилась в яму.
Фото и видео спасения коровы появилось в пресс-службе ГСЧС.
По вызову было направлено дежурное отделение шестнадцатой государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и сотрудников государственного военизированного горноспасательного отряда.
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Чтобы добраться до испуганного животного, спасателям пришлось сделать подкоп при помощи лопат и лишь тогда они смогли приблизиться к корове. Сотрудникам Службы спасения помогали местные жители, которые с помощью лопат сделали подкоп под корову и освободили частичного из пропасти.
Далее специалисты ГСЧС с помощью механической лебедки, пожарного рукава и спасательной веревки изъяли корову весом 400 кг из ямы и передали 76-летнему владельцу.
К спасательным работам были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы техники.
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