Спасатели ГСЧС экстренно пришли на помощь корове

9 июня в 15:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Осенняя Терновского района города Кривой Рог корова провалилась в яму.

Чтобы добраться до испуганного животного, спасателям пришлось сделать подкоп при помощи лопат и лишь тогда они смогли приблизиться к корове. Сотрудникам Службы спасения помогали местные жители, которые с помощью лопат сделали подкоп под корову и освободили частичного из пропасти.

Далее специалисты ГСЧС с помощью механической лебедки, пожарного рукава и спасательной веревки изъяли корову весом 400 кг из ямы и передали 76-летнему владельцу.

К спасательным работам были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

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