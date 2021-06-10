В Одессе влюбленная пара не сдержала чувств друг к другу на глазах у людей
Очевидцы не очень были рады "жарким" развлечениям пары и даже начали бросать в парочку бутылки, но влюбленные на замечания не реагировали, пишет Телеграмм-канал Ху@@ая Одесса.
«10 фонтана. На пляже без всякого стыда девушка завтракала бананом своего парня. Много людей возмущалось, бросали в них бутылками. А парочке все по кайфу. Вот такая любовь», - говорится в сообщении.
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Об этом сообщили ГСЧС в Facebook.
"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62.
Они подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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