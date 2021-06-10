В Киеве якобы похитили Милована Рогановича, сербского бизнесмена
В Подольском районе Киева вечером 7 июня неизвестные похитили мужчину. Похищенным оказался Милован Роганович, сербский бизнесмен. Его фирма продает спортивную одежду и обувь известных мировых брендов.
Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, а также опубликовал кадры похищения.
На кадрах видно, как мужчина стоит на ночной улице и говорит по телефону. К нему подъезжает черная машина, выходят трое в масках и похищают человека – они силой затолкали его во внедорожник.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Кароль заставили краснеть, подловив ее за кулисами с Даном Баланом: "Вы вместе?"
Настя Каменских показала их с Потапом малышку, о которой мало кто знает: "Становишься на папу похожа"
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Солнечное затмение в Украине 10 июня: для кого это опасно и как уберечься
Из собственных источников порталу OBOZREVATEL стало известно, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений.
Об исчезновении бизнесмена в полицию сообщил его друг-иностранец. Он сказал, что Роганович прекратил выходить на связь. Официальной информации от полиции о похищении гражданина Сербии пока не поступало.
Также ранее сообщалось, что риэлторы похищали людей ради квартир в Одессе. Злоумышленники похитили 31-летнего мужчину и требовали за его возвращение долговую расписку.
Также они за 2 года бандиты незаконно присвоили 15 объектов недвижимости в Одессе на более чем 16 миллионов гривен.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.