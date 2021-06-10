В Киеве якобы похитили Милована Рогановича, сербского бизнесмена

В Подольском районе Киева вечером 7 июня неизвестные похитили мужчину. Похищенным оказался Милован Роганович, сербский бизнесмен. Его фирма продает спортивную одежду и обувь известных мировых брендов.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, а также опубликовал кадры похищения.

На кадрах видно, как мужчина стоит на ночной улице и говорит по телефону. К нему подъезжает черная машина, выходят трое в масках и похищают человека – они силой затолкали его во внедорожник.

Из собственных источников порталу OBOZREVATEL стало известно, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений.

Об исчезновении бизнесмена в полицию сообщил его друг-иностранец. Он сказал, что Роганович прекратил выходить на связь. Официальной информации от полиции о похищении гражданина Сербии пока не поступало.

Также ранее сообщалось, что риэлторы похищали людей ради квартир в Одессе. Злоумышленники похитили 31-летнего мужчину и требовали за его возвращение долговую расписку.

Также они за 2 года бандиты незаконно присвоили 15 объектов недвижимости в Одессе на более чем 16 миллионов гривен.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.



